"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище Фото: v_serduchka / Instagram

В ролике артисты запечатлены вдвоем в салоне автобуса. Когда начинает звучать музыка, они поднимаются с мест и зажигательно танцуют, а в конце видео целуются.

"По дороге в Софию", – подписал ролик артист.

"Интригуете своими поцелуями", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Этому посту предшествовала публикация, в которой Белоконь была запечатлена в образе матери Сердючки.

"Королева беспредела", – говорится в комментарии к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)