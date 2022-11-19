"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео

В ролике артисты запечатлены вдвоем в салоне автобуса. Когда начинает звучать музыка, они поднимаются с мест и зажигательно танцуют, а в конце видео целуются.
"По дороге в Софию", – подписал ролик артист.
"Интригуете своими поцелуями", – отреагировали в сети.
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Этому посту предшествовала публикация, в которой Белоконь была запечатлена в образе матери Сердючки.
"Королева беспредела", – говорится в комментарии к снимку.
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Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения.
В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.
Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.
В настоящее время артисты гастролируют за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины.