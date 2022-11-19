Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2022
 
Новости

"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище
Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко по пути на гастроли в Болгарию поцеловал в губы свою коллегу, актрису Инну Белоконь, которая играет роль матери его героини, украинской певицы Верки Сердючки. Соответствующее видео 19 ноября опубликовано на странице шоумена в Instagram.

В ролике артисты запечатлены вдвоем в салоне автобуса. Когда начинает звучать музыка, они поднимаются с мест и зажигательно танцуют, а в конце видео целуются.

"По дороге в Софию", – подписал ролик артист.

"Интригуете своими поцелуями", – отреагировали в сети.

Этому посту предшествовала публикация, в которой Белоконь была запечатлена в образе матери Сердючки.

"Королева беспредела", – говорится в комментарии к снимку.

Контекст:

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения. 

В апреле 2022 года Данилко говорил, что Белоконь после нападения РФ на Украину осталась в родной Полтаве. "Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как ни позвоню, она занята", – сказал тогда артист.

Белоконь замужем. У пары есть взрослая дочь.

В настоящее время артисты гастролируют за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Андрей Данилко, поцелуй, Инна Белоконь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым – 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
  "Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії". Jerry Heil посвятила новую песню украинским защитникам. Видео
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
Сын Цибульской удивил ее запросами святому Николаю
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 