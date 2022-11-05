Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2022
 
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"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать:

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Данилко: Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, выпивший
Данилко: Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, выпивший
Фото предоставлено командой Данилко

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой", рассказал, что его отец Михаил Данилко употреблял алкоголь и в этом состоянии бил его мать.

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, выпивший", – сообщил артист.

Данилко признался, что обычно отец возвращался домой, стучал в окно и требовал, чтобы жена с ним "побеседовала".

"Я  боялся всегда этого звука в окно. Понимал, что сейчас мне еще минута полежать, а потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю табуреточку и бегу к таксофону, [набираю] 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил, – рассказал он. – Это то поколение, дети вот той войны. У меня есть предположение: там были проблемы, я думаю, сексуального плана какие-то. Поэтому все очень пили".

Данилко признался, что из-за пережитого заикался. Он избавился от заикания в 15 лет, обратившись к "бабке". Отец Данилко умер, когда ему было семь лет.

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

У актера есть единоутробная старшая сестра Галина, отцом которой является первый муж их матери

Теги: Андрей Данилко, семья
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