"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать:

"Папа устраивал вечерние концерты после полуночи, выпивший", – сообщил артист.
Данилко признался, что обычно отец возвращался домой, стучал в окно и требовал, чтобы жена с ним "побеседовала".
"Я боялся всегда этого звука в окно. Понимал, что сейчас мне еще минута полежать, а потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю табуреточку и бегу к таксофону, [набираю] 02: "Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил, – рассказал он. – Это то поколение, дети вот той войны. У меня есть предположение: там были проблемы, я думаю, сексуального плана какие-то. Поэтому все очень пили".
Данилко признался, что из-за пережитого заикался. Он избавился от заикания в 15 лет, обратившись к "бабке". Отец Данилко умер, когда ему было семь лет.
Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
У актера есть единоутробная старшая сестра Галина, отцом которой является первый муж их матери.