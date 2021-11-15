"Королева красоты". 39-летняя Мейхер в одежде с прозрачными вставками показала растяжку

Мейхер позировала, высоко подняв ногу и демонстрируя растяжку. Также она позировала спиной к объективу, облокотившись руками на стену.

"Королева красоты", – прокомментировал подписчик dan.pyrkov.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.