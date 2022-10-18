Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями

Дворецкий Грант Харрольд 12 лет прослужил при дворе и был свидетелем того, как развивались отношения молодых Уильяма и Кейт. Из всех членов королевской семьи Харрольду нравилась именно эта пара, особенно Кейт Миддлтон, пишет издание.

"Кейт, не будучи еще тогда членом [королевской] семьи, была очень вежлива со мной и другим персоналом, она была дружелюбной, веселой и все время шутила. Я хорошо ладил с парой, они меня тогда брали с собой в рабочие путешествия по стране, – приводит слова дворецкого издание.