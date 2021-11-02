Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
Новости

Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ксения и Евгений Кошевые воспитывают двух дочерей
Ксения и Евгений Кошевые воспитывают двух дочерей
Фото: yalta_k / Instagram

38-летний украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой пригласил съемочную группу программы ЖВЛ, которая выходит на канале "1+1", в свою трехкомнатную квартиру, расположенную в киевском новострое. Во время интервью Кошевой показал журналистам кухню, гостиную и одну из комнат. Сюжет с его участием размещен 2 ноября на YouTube-канале проекта.

В репортаже отмечается, что квартира расположена в новом районе Киева. Интерьер квартиры оформлен в светлых тонах.

Кроме этой киевской квартиры, у Кошевых также есть дом в пригороде.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Теги: недвижимость, Евгений Кошевой, актер, семья, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
"Пришло время раскрыть правду. Сердце разрывается". Дорофеева сделала заявление о закулисье своих концертов
"Пришло время раскрыть правду. Сердце разрывается". Дорофеева сделала заявление о закулисье своих концертов
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
Спортсменка, два актера, певец и певица. Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров
Спортсменка, два актера, певец и певица. Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
71-летний Поплавский анонсировал съемки "эротичного и жизнеутверждающего" клипа "А мы с кумой ходим в баньку"
71-летний Поплавский анонсировал съемки "эротичного и жизнеутверждающего" клипа "А мы с кумой ходим в баньку"
"Превратилась в роскошную женщину". Участница Artik & Asti покинула дуэт после 10-летнего сотрудничества
"Превратилась в роскошную женщину". Участница Artik & Asti покинула дуэт после 10-летнего сотрудничества
"Какое большое и красивое сердце", "Ни разу не видел вас так плотно одетой". Седокова устроила фотосессию на улице
"Какое большое и красивое сердце", "Ни разу не видел вас так плотно одетой". Седокова устроила фотосессию на улице
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS