  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине

"Мой кайф – исполнить мечту супруги. Она хочет дом в Греции на первой линии. Поэтому я буду стараться. Любит она эту страну. Я тоже люблю. Пожрать. Там очень вкусно. Мы вот были в отпуске в конце июня – боже, эти все морепродукты", – заявил Кошевой.

По словам артиста, на данный момент у их семьи есть дом в Киевской области и квартира в столице.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube