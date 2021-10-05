  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"

"Ты, кроме "Квартала", бизнесы для себя какие-то рассматриваешь?" – спросил у Кошевого ведущий.

"Нет, я не комерс. Я не хочу. Я хочу сниматься в кино. Вот как закончится эпопея с "Кварталом" – понятное дело, не будешь же ты бегать в 50–60 лет. Поэтому надо куда-то... в Голливуд", – заявил Кошевой.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube