  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"

"Ты, кроме "Квартала", бизнесы для себя какие-то рассматриваешь?" – спросил у Кошевого ведущий.
"Нет, я не комерс. Я не хочу. Я хочу сниматься в кино. Вот как закончится эпопея с "Кварталом" – понятное дело, не будешь же ты бегать в 50–60 лет. Поэтому надо куда-то... в Голливуд", – заявил Кошевой.
Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".