  "Коснется глубины души всех семей, разъединенных войной". Зибров презентовал клип на новую песню "Крізь кордони". Видео

"Это песня, которая коснется глубины души всех семей, разъединенных войной, [песня] о любви, которой нет предела, о настоящих чувствах, которые многих из нас мучают в эти тяжелые мгновения, когда ты не можешь быть рядом с любимым человеком, но сквозь границы на крыльях мыслями летишь к ней", – говорится в описании клипа.

Музыку и слова к песне написал Ростислав Галаган, автором видео является Анастасия Панконина.

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Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году певцу было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.