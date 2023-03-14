  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда

"Я выбирал себе в бэк-вокал вокалистку, чтобы хорошо пела и внешность была. После этого заходит Марина и все перелопачивается. То у нее длинные ноги, то грудная клетка не туда, – рассказал артист. – И с балетом то же было: "Нет, мне не нравятся ее глаза, как она на тебя смотрит". Так и здесь. Марина Владимировна не ходит в университет со мной, слава богу. Я сам справляюсь пока. Если потребуется, возьму Марину Владимировну".

Зибров пошутил, что студентки боятся его супругу, так как она якобы может "поставить какое-то заклинание".

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube