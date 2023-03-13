  Зибров: Ушел с 1 сентября к Поплавскому. Он говорит: “На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя“. – "Миша, если будешь мое древко, то иду"

Зибров: Я 15 лет преподавал. Потом у меня семь лет был перерыв Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Я преподаю. Ушел с 1 сентября к Михаилу Михайловичу Поплавскому. Он меня попросил: "Паша, я хочу, чтобы ты заведовал кафедрой эстрадного пения". Я принял его предложение. И я счастлив. Я сначала думал: "Да нет, я не хочу". Я 15 лет преподавал. Потом у меня семь лет был перерыв. "Я не хочу. Это такая ответственность". – "На тебя будет молодежь смотреть. Ты – знамя". – "Миша, если ты будешь мое древко, то я иду", – рассказал артист. – Мы смеемся: "Миша, ты – древко, а я – знамя". Он говорит: "Дай Марину. Марина, это будет тебе на коммуналку". И, вы знаете, выручает".

По словам артиста, театр песни Павла Зиброва, которым он руководит, в настоящее время закрыт и не работает.

"Но так или иначе все равно нужно за него платить. За дачу, где мы живем, платить, за квартиру платить. Поэтому нормально – и слава Богу", – отметил он.

Зибров признался, что в его группе сейчас 12 человек.

"Мы работаем онлайн: там есть Кривой Рог и Львов, но больше половины студентов – киевляне. И они хотят, они рвут, стараются, заглядывают в рот... У меня очень интересные мальчики. Но в основном девочки. Два парня..." – рассказал артист.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



