  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла

"Там 50 мальчиков и девочек, которым от семи до 12 лет. А у них нет родителей. Из горячих точек. И я думаю: "Что я буду детям петь?" Но когда зашел, там некоторые начали кричать: "Дядя Паша! "Усы-бренд"!" Один мальчик подбежал, жал мне руку, воспитательница говорит: "Он не спал целую ночь. Знал, что у нас завтра будет дядя Паша Зибров. У него любимая песня – "Вуса-бренд". И он сказал: "Я очень буду его просить, чтобы он мне эту песню сегодня спел". Представляете? Я так был приятно удивлен, что детвора знает песню "Вуса-бренд", – рассказал певец.

Зибров признался, что больше всего ему запомнилась девочка Алина лет семи или восьми из села Коцюбинское.

"Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Коцюбинское – это рядом здесь, возле Гостомеля. Там были орки. И тоже она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. И она меня увидела, встала мне на ноги, уткнулась лицом в живот, обняла за талию и минут 15–20 стояла. Мне нужно влево-вправо отойти, а она со мной, на моих ногах стоит. Прижалась сердцем как воробышек. Я слышу, птичка бьется. Ей хочется прильнуть к теплу какому-нибудь человеческому. Такие моменты не забываются. Невозможно просто. Такие концерты у нас. И Белая Церковь, и Черкассы, и на Черниговщину к пограничникам ездим", – отметил артист.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



