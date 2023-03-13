Бульвар Шоубиз
 
13 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла

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Зибров: Я так был приятно удивлен, что детвора знает песню "Вуса-бренд"
Зибров: Я так был приятно удивлен, что детвора знает песню "Вуса-бренд"
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, как выступал с благотворительным концертом для украинских детей, которые остались без родителей.

"Там 50 мальчиков и девочек, которым от семи до 12 лет. А у них нет родителей. Из горячих точек. И я думаю: "Что я буду детям петь?" Но когда зашел, там некоторые начали кричать: "Дядя Паша! "Усы-бренд"!" Один мальчик подбежал, жал мне руку, воспитательница говорит: "Он не спал целую ночь. Знал, что у нас завтра будет дядя Паша Зибров. У него любимая песня – "Вуса-бренд". И он сказал: "Я  очень буду его просить, чтобы он мне эту песню сегодня спел". Представляете? Я так был приятно удивлен, что детвора знает песню "Вуса-бренд", – рассказал певец.

Зибров признался, что больше всего ему запомнилась девочка Алина лет семи или восьми из села Коцюбинское.

"Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Коцюбинское – это рядом здесь, возле Гостомеля. Там были орки. И тоже она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. И она меня увидела, встала мне на ноги, уткнулась лицом в живот, обняла за талию и минут 15–20 стояла. Мне нужно влево-вправо отойти, а она со мной, на моих ногах стоит. Прижалась сердцем как воробышек. Я слышу, птичка бьется. Ей хочется прильнуть к теплу какому-нибудь человеческому. Такие моменты не забываются. Невозможно просто. Такие концерты у нас. И Белая Церковь, и Черкассы, и на Черниговщину к пограничникам ездим", – отметил артист.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зибров выступает с благотворительными концертами.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: концерт, вторжение, война России против Украины, Павел Зибров, песня, родители
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