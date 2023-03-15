Зибров: Я бы Путина взял в объятия и попробовал бы ему шейные позвонки скрутить

Зибров о Путине: Думаю, я такой не один, кто хотел бы его взять в объятия Фото: pavlo_zibrov / Instagram

"Упаси боже. Я даже не могу себе представить. Он все-таки маленький, ниже меня на две головы. И я бы его взял в объятия, типа подошел бы к нему поздравить, вот так взял бы и попробовал ему шейные позвонки скрутить", – ответил Зибров на соответствующий вопрос Бацман.

Журналистка предположила, что посмотреть на это зрелище захотели бы сотни миллионов людей.

"Думаю, я такой не один, кто хотел бы взять в объятия. Обнять его и сорвать позвоночник", – добавил Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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