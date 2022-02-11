Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео

Бекинсейл: Не будет у нас пуделя Скриншот: katebeckinsale / Instagram

Во время съемки актриса подкралась к своему коту, который прятался за диваном, но получила от него несколько ударов лапой по маске. Новая попытка сближения спровоцировала у кота очередную серию ударов.

"Итак, у нас не будет пуделя", – подписала она видео.

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