Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео

Во время съемки актриса подкралась к своему коту, который прятался за диваном, но получила от него несколько ударов лапой по маске. Новая попытка сближения спровоцировала у кота очередную серию ударов.
"Итак, у нас не будет пуделя", – подписала она видео.
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Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне в семье телевизионных актеров Ричарда Бекинсейла и Джуди Лоу.
Кейт училась в Оксфордском университете, на первом курсе ей предложили роль в фильме Кеннета Браны "Много шума из ничего" по одноименной пьесе Шекспира. На последнем году учебы она бросила университет и сосредоточилась на актерской карьере.
Наибольшую популярность Бекинсейл принесли такие киноработы, как "Перл-Харбор", "Ван Хельсинг", "Интуиция" и "Авиатор".