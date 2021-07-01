"Крепыш-малыш". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала, как купает 10-месячного сына

В ролике Саливанчук купает сына в маленькой ванне.

"Никитос. Даже не верится, что сегодня 10 месяцев моему младшему, Никите! Тем более не верится что я мама дважды! Я безумно счастлива!" – написала она.

Саливанчук рассказала, что ее сын уже пытается ходить и у него уже есть 10 зубов.

"Я понимаю, что каждая мама очень сильно любит своего ребенка, но мне кажется, что я больше всего!" – поделилась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna_life)

"Крепыш-малыш", – прокомментировала подписчица natalia_riabko_.