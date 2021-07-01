"Крепыш-малыш". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала, как купает 10-месячного сына

В ролике Саливанчук купает сына в маленькой ванне.
"Никитос. Даже не верится, что сегодня 10 месяцев моему младшему, Никите! Тем более не верится что я мама дважды! Я безумно счастлива!" – написала она.
Саливанчук рассказала, что ее сын уже пытается ходить и у него уже есть 10 зубов.
"Я понимаю, что каждая мама очень сильно любит своего ребенка, но мне кажется, что я больше всего!" – поделилась она.
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"Крепыш-малыш", – прокомментировала подписчица natalia_riabko_.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын, Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".