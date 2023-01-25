Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото

Аукцион был проведен в рамках концертов, которые состоялись в Киеве 20-го и 21 января. Во время выступления артист исполнял свои новые песни на украинском языке, отказавшись от русскоязычных хитов из своего репертуара.

В качестве лотов на аукцион были выставлены гильза, магазин от автомата российского оккупанта, детали украинской военной техники и кейс для NLAW.

Отмечается, что гильза была продана за 70 тыс. грн, а за вырученные от ее продажи деньги Крупин планирует приобрести авто для украинских защитников в Бахмуте.

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Фото предоставлено командой Крупина Фото предоставлено командой Крупина Фото предоставлено командой Крупина Фото предоставлено командой Крупина Фото предоставлено командой Крупина Фото предоставлено командой Крупина