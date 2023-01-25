Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
Новости

Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Крупин после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерской деятельностью
Крупин после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерской деятельностью
Фото предоставлено командой Крупина

Украинский певец Михаил Крупин и группа "Коррупция" собрали на благотворительном аукционе в Киеве около 200 тыс. грн в поддержку ВСУ. Об этом сообщается в пресс-релизе, который команда артиста предоставила интернет-изданию "ГОРДОН".

Аукцион был проведен в рамках концертов, которые состоялись в Киеве 20-го и 21 января. Во время выступления артист исполнял свои новые песни на украинском языке, отказавшись от русскоязычных хитов из своего репертуара. 

В качестве лотов на аукцион были выставлены гильза, магазин от автомата российского оккупанта, детали украинской военной техники и кейс для NLAW. 

Отмечается, что гильза была продана за 70 тыс. грн, а за вырученные от ее продажи деньги Крупин планирует приобрести авто для украинских защитников в Бахмуте. 

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью. 

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, благотворительность, ВСУ, война России против Украины, группа Коррупция, Михаил Крупин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
Дмитрий ГОРДОН
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 