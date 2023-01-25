Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото

Аукцион был проведен в рамках концертов, которые состоялись в Киеве 20-го и 21 января. Во время выступления артист исполнял свои новые песни на украинском языке, отказавшись от русскоязычных хитов из своего репертуара.
В качестве лотов на аукцион были выставлены гильза, магазин от автомата российского оккупанта, детали украинской военной техники и кейс для NLAW.
Отмечается, что гильза была продана за 70 тыс. грн, а за вырученные от ее продажи деньги Крупин планирует приобрести авто для украинских защитников в Бахмуте.
Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.
В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.