Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео

"Пусть оно летит, а мы будем играть до победы, – написал он. – Украина непобедима!"

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.

По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используюся крылатые ракеты морского и воздушного базирования.