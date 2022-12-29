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29 декабря, 2022
 
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Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео

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Крупин: Украина непобедима!
Крупин: Украина непобедима!
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин сыграл на скрипке гимн Украины. Соответствующее видео он разместил 29 декабря в Instagram.

"Пусть оно летит, а мы будем играть до победы, – написал он. – Украина непобедима!"

Контекст:

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.

По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используюся крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Теги: гимн Украины, Михаил Крупин
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