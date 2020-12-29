Крус снялась для обложки российского глянца

Испанская актриса Пенелопа Крус во время фотосессии для российского издания позировала в наряде от Chanel.

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус стала героиней нового номера российского издания Harper's Bazaar. Фотографию обложки и снимки, сделанные во время фотоссесии, артистка разместила 28 декабря в Instagram.

На опубликованных фото Крус позирует в одежде от Chanel, в том числе демонстрируя фигуру в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pene * lope Cruz (@penelopecruzoficial)

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". На сегодняшний день актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

В 2010 году актриса вышла замуж за коллегу Хавьера Бардема. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).