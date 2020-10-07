Крус опубликовала в сети постер к новому фильму. Соцсети приняли его за поддержку Армении

Испанская актриса Пенелопа Крус разместила в сети постер, на котором запечатлена на фоне колумбийского флага. Пользователи сети приняли его за флаг Армении.

Испанская актриса Пенелопа Крус 6 октября на своей странице в Instagram разместила постер к фильму режиссера Саймона Кинберга "355", в котором сыграла колумбийского детектива по имени Грасиела.

На постере Крус запечатлена на фоне колумбийского флага, который состоит из трех вертикальных полос желтого, синего и красного цвета.

Пользователи сети приняли изображение флага Колумбии за флаг Армении, состоящий из трех горизонтальных полос красного, синего и желтого цвета, расценив публикацию как поддержку этой страны в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Актриса, реагируя на сообщения подписчиков, уточнила в комментариях, что в фильме "355" она сыграла колумбийку. После этого часть комментариев о том, что актриса якобы поддержала армян, были удалены с ее страницы.

По состоянию на 7 октября публикация на странице актрисы собрала около 20 тыс. комментариев.

"Бедная Пенелопа, не поймет вообще, что происходит", – отреагировали на дискуссию под публикацией актрисы пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We are #The355 Публикация от Pene * lope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Окт 2020 в 11:06 PDT

Позже актриса обнародовала еще один постер к фильму, на котором запечатлена в компании других актрис, каждая из которых изображена на фоне флага той страны, которую представляет ее героиня в фильме. По сюжету пять героинь из Колумбии, Великобритании, США, Германии и Китая объединились в группу под названием "355" для того, чтобы организованно противостоять врагам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #The355 Публикация от Pene * lope Cruz (@penelopecruzoficial) 5 Окт 2020 в 12:40 PDT

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.