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12 декабря, 2021
 
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"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья

В кадре Сопонару позирует с закрытыми глазами
В кадре Сопонару позирует с закрытыми глазами
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 12 декабря опубликовала в Instagram новое черно-белое фото. В кадре она позирует в белом платье, в декольте которого видна ее тату.

В подписи к фото актриса рассказала о процедурах для молодости кожи, которые она делает.

На снимке 35-летняя Сопонару закрыла глаза.

"Богиня", – прокомментировал фото vitttalllik2020.

"Невероятная красавица, очень красивые длинные белые волосы, крутая блондинка", – написал bogdan11051105.

"Ваушная", – отреагировала il.ona9278.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

В ноябре 2021 года Сопонару рассекретила татуировку на интимном месте.

Теги: платье, актриса, тату, декольте, Ирина Сопонару, Лига смеха
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