"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья

В подписи к фото актриса рассказала о процедурах для молодости кожи, которые она делает.

На снимке 35-летняя Сопонару закрыла глаза.

"Богиня", – прокомментировал фото vitttalllik2020.

"Невероятная красавица, очень красивые длинные белые волосы, крутая блондинка", – написал bogdan11051105.

"Ваушная", – отреагировала il.ona9278.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

В ноябре 2021 года Сопонару рассекретила татуировку на интимном месте.