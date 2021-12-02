"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь

Сопонару: Мы разные, но мы об одном Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса позирует, касаясь рукой подбородка. Для съемки она выбрала оголяющий спину и грудь наряд.

"Мы разные, но мы об одном, не так ли?" – написала она под своим фото.

"Невероятная красотка. Очень крутая блондинка. А вы подстриглись?" – поинтересовались поклонники.

"Тебе очень идет каре", – оценили новый образ Сопонару фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)