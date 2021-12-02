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02 декабря, 2021
 
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"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь

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Сопонару: Мы разные, но мы об одном
Сопонару: Мы разные, но мы об одном
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 2 декабря опубликовала в Instagram черно-белый снимок, на котором она запечатлена по пояс сидящей на диване возле окна.

Актриса позирует, касаясь рукой подбородка. Для съемки она выбрала оголяющий спину и грудь наряд. 

"Мы разные, но мы об одном, не так ли?" – написала она под своим фото.

"Невероятная красотка. Очень крутая блондинка. А вы подстриглись?" – поинтересовались поклонники.

"Тебе очень идет каре", – оценили новый образ Сопонару фолловеры.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Теги: актриса, грудь, декольте, Ирина Сопонару
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