"Вау, какая", "Роскошное платье". Джанабаева снялась в обтягивающем фигуру наряде

Джанабаева: Уже хочется наряжать все вокруг и готовиться к празднику Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

"Попав в зимнюю сказку, уже хочется наряжать все вокруг и готовиться к празднику", – написала певица.

"Роскошное платье", – оценили образ певицы поклонники.

"Вау, какая красивая! Ну, собственно, как всегда! Блистаете", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)