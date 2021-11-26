"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа

Супруги позируют в кадре в теплых куртках и брюках, заправленных в высокие резиновые сапоги.

"Родаки на охоте. Как думаете, на кого охотимся?" – подписала она снимки, обратившись к поклонникам.

"Модники-огородники", – написали фолловеры.

Контекст:

Джанабаева была участницей "ВИА Гры" с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.