"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу

Презентация книги проходила в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Влащенко отметила, что у нее запланированы творческие встречи с читателями в Одессе, Днепре, Львове и Запорожье.

На момент написания новости книга была уже распродана.

"Раскупают. Скоро дошлем", – заверила Влащенко, отвечая на комментарии читателей на своей странице.

Экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук уже успел прочитать книгу Влащенко и поделился впечатлениями на своей странице в Facebook.

"Мне повезло получить авторский экземпляр раньше. Прочитал за два дня запоем. Крутейший сюжет! Не буду пересказывать, просто посоветую приобрести – не оторветесь! Спасибо, Наташа, за книгу и впечатления от нее", – написал он.