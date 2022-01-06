  "Кто будет заведовать банком? Евреи. Зубы им сделаем поострее". Американский ведущий обвинил автора книг о Гарри Поттере в антисемитизме

Стюарт заявил, что когда показывал собеседникам иллюстрацию из антисемитской книги "Протоколы сионских мудрецов" (1903), то они думали, что на ней изображена сцена из "Гарри Поттера" с участием гоблинов.
"О, это же картинка из книги про Гарри Поттера". А ты им: "Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы". Это же мир магии и волшебства. Там можно летать на драконах, завести сову в качестве домашнего питомца. Но кто будет заведовать банком? Евреи. Только зубы им сделаем поострее", – заявил ведущий.
Стюарт отметил, что его поразило равнодушие зрителей.
"Когда я увидел это, подумал, что народ будет возмущаться, что все скажут: "Неужели она это сделала – в мире волшебства заставила евреев руководить гребаным подземным банком?" А все отмахнулись, дескать, это же просто волшебники. Это было очень странно", – подытожил он.
Писательница пока не комментировала слова ведущего.
Обвинение в антисемитизме – не единственное в адрес Роулинг. Ранее ее обвинили в трансфобии. Поводом для этого стало ее высказывание летом 2020 года о трансгендерах.
В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют" и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии.
После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.
"Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транслюдей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить", – написала она.