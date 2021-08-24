"Кто из вас двоих беременный?" Каменских поделилась снимками с Потапом

"Как же я соскучилась по моему Леше! Прошла только неделя гастролей, а для нас двоих кажется, что прошел целый год! Конечно, ничто не заменит присутствия рядом с любимым человеком, но когда поговорю с ним хотя бы через экран телефона, уже становится тепло и радостно на душе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Кто из вас двоих беременный?" – спросила подписчица samofalova_21.

"Мне кажется, Потап", – ответила lizaaaaaad2.