"Почти два часа стояли в пробке, куча аварий". Жена украинского ведущего рассказала, как они возвращались из Львова в Киев

По словам супруги украинского ведущего Григория Решетника Кристины Решетник, в Украине водители ведут себя на дорогах ужасно.

Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и младшим сыном Александром провели новогодние каникулы во Львове. Возвращаясь на автомобиле в Киев после окончания отпуска супруги несколько часов простояли в пробке. Об этом 11 января в Instagram рассказала жена Решетника.

"Мы вернулись в столицу. Дорога из Львова была нелегкой – почти два часа стояли в огромной пробке, куча аварий. Почему же у нас так ужасно ведут себя на дорогах? Почему за границей даже на серпантине в горах ни одной аварии не увидишь?" – поделилась она впечатлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, которого назвали Александром. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 годах.