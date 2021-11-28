"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику

"Обожаю краситься, обожаю мазаться", – сообщила 57-летняя певица на видео, а также показала, как наносит на лицо хайлайтер из лимитированной косметической коллекции Christian Dior.
"Зачем краситься, когда уже накрашена?" – спросила yulenka_skr.
"Пора уже умываться и заниматься семьей", – написала halina.ya.
"Ну куда еще столько штукатурки на глазищи?" – поинтересовалась olenkashankina.
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Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню "Играй, музыкант!", которая принесла ей всесоюзную популярность.
Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.