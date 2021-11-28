"Куда еще столько штукатурки на глазищи?" Распутина показала, как выбирала косметику

"Обожаю краситься, обожаю мазаться", – сообщила 57-летняя певица на видео, а также показала, как наносит на лицо хайлайтер из лимитированной косметической коллекции Christian Dior.

"Зачем краситься, когда уже накрашена?" – спросила yulenka_skr.

"Пора уже умываться и заниматься семьей", – написала halina.ya.

"Ну куда еще столько штукатурки на глазищи?" – поинтересовалась olenkashankina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official)