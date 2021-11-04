"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос

На видео 57-летняя артистка сначала улыбается кому-то за кадром, а после говорит: "Почему такой желтый волос? У меня же не желтый".
"Машку даже возраст серьезней не сделал", – заметила в комментариях irinamarzan.
"Счастье, когда не ведаешь, что ты с придурью", – прокомментировала видео jkjazzzzy.
"Самой не страшно себя лицезреть с таким фотошопом, или как там это называется на видео? Маска, я не узнаю тебя", – написала певице milanasengileu.
View this post on Instagram
Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню "Играй, музыкант!", которая принесла ей всесоюзную популярность.
Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.