"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос

На видео 57-летняя артистка сначала улыбается кому-то за кадром, а после говорит: "Почему такой желтый волос? У меня же не желтый".

"Машку даже возраст серьезней не сделал", – заметила в комментариях irinamarzan.

"Счастье, когда не ведаешь, что ты с придурью", – прокомментировала видео jkjazzzzy.

"Самой не страшно себя лицезреть с таким фотошопом, или как там это называется на видео? Маска, я не узнаю тебя", – написала певице milanasengileu.

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