"Ударила маму и убежала на шоу". Муж Маши Распутиной Захаров рассказал, почему дочь его возненавидела

Захаров признался, что не видел дочь с 13 октября – дня выхода шоу в эфир.

"Она убежала из дома, чтобы пойти на передачу, и до сих пор не вернулась. Я больше скажу: когда она собралась на шоу, нам не сказала. Мы, конечно, догадывались, что она что-то замышляет нехорошее. Поэтому я распорядился ее никуда не пускать. Так она маму ударила и убежала из дома!" – рассказал муж Распутиной.

Бизнесмен добавил, что разлад в отношениях случился, когда дочери исполнилось 15 лет, и ему пришлось установить "полный контроль" над ней, поскольку она "не хотела учиться, прогуливала занятия и начала врать".

"Я хотел, чтобы она кем-то стала в этой жизни. В результате она меня возненавидела", – признался 66-летний Захаров.

Муж Распутиной считает, что сын Роман тоже виноват в его конфликте с дочерью.

"Это он ей показал развратную жизнь. Маша, когда с ним связалась, стала материться, как сапожница. Он такой интриган по жизни", – убежден Захаров.