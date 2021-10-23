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23 октября, 2021
 
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"Ударила маму и убежала на шоу". Муж Маши Распутиной Захаров рассказал, почему дочь его возненавидела

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Виктор Захаров с дочерью Марией и супругой Машей Распутиной
Виктор Захаров с дочерью Марией и супругой Машей Распутиной
Фото: masharasputina_official / Instagram

Супруг российской певицы Маши Распутиной, бизнесмен и продюсер Виктор Захаров 21 октября рассказал изданию "Собеседник" о ситуации в семье после скандала на телешоу Андрея Малахова. В эфире дочь Распутиной и Захарова Мария обвинила в домогательствах своего сводного брата по отцу Романа. В какой-то момент прямо во время ток-шоу между Марией и Романом произошла драка.

Захаров признался, что не видел дочь с 13 октября – дня выхода шоу в эфир.

"Она убежала из дома, чтобы пойти на передачу, и до сих пор не вернулась. Я больше скажу: когда она собралась на шоу, нам не сказала. Мы, конечно, догадывались, что она что-то замышляет нехорошее. Поэтому я распорядился ее никуда не пускать. Так она маму ударила и убежала из дома!" – рассказал муж Распутиной.

Бизнесмен добавил, что разлад в отношениях случился, когда дочери исполнилось 15 лет, и ему пришлось установить "полный контроль" над ней, поскольку она "не хотела учиться, прогуливала занятия и начала врать".

"Я хотел, чтобы она кем-то стала в этой жизни. В результате она меня возненавидела", – признался 66-летний Захаров.

Муж Распутиной считает, что сын Роман тоже виноват в его конфликте с дочерью.

"Это он ей показал развратную жизнь. Маша, когда с ним связалась, стала материться, как сапожница. Он такой интриган по жизни", – убежден Захаров.

Контекст:

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) и Захаров поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. Роман – сын Захарова от предыдущих отношений.

У Маши Распутиной от первого мужа, продюсера Владимира Ермакова есть дочь Лидия (1985).

Теги: скандал, конфликт, ток-шоу, шоу, семья, Маша Распутина, удары, певица, продюсер
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