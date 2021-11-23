  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу

"Почему не закрывают эти шоу на федеральных каналах? Это, значит, кому-то выгодно. Если не закрывают – это система уже. Это уже государственная какая-то система. Власти нужно прямой вопрос задать: "Вы почему не закрываете, это что такое?" Вот скажите, при Сталине, при великом Сталине, была бы такая вот херня? Никогда! Никогда!" – заявила Распутина.

57-летняя певица настояла, что подобные телепрограммы "дебилизируют общество".

"Дебилизация общества состоялась за 30 лет очень хорошо. Просто общество дебилизировано. Народ-то тоже надо воспитывать, культура должна воспитывать человека. И я считаю, что рейтинги [этих ток-шоу] специально накручивают. Не верю я в это", – сказала Распутина.

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Ответ Распутиной о ток-шоу и Сталине можно послушать с 31-й минуты. Видео: Super / YouTube