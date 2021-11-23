Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2021
 
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"При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу

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57-летняя Маша Распутина заявила, что ток-шоу о звездах "дебилизируют общество"
57-летняя Маша Распутина заявила, что ток-шоу о звездах "дебилизируют общество"
Скриншот: Видео: Super / YouTube

Российские ток-шоу, на которых обсуждают жизнь знаменитостей, были бы невозможны, если бы современной Россией правил советский диктатор Иосиф Сталин. Об этом заявила российская певица Маша Распутина в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 18 ноября на YouTube-канале Super.

"Почему не закрывают эти шоу на федеральных каналах? Это, значит, кому-то выгодно. Если не закрывают – это система уже. Это уже государственная какая-то система. Власти нужно прямой вопрос задать: "Вы почему не закрываете, это что такое?" Вот скажите, при Сталине, при великом Сталине, была бы такая вот херня? Никогда! Никогда!" – заявила Распутина.

57-летняя певица настояла, что подобные телепрограммы "дебилизируют общество".

"Дебилизация общества состоялась за 30 лет очень хорошо. Просто общество дебилизировано. Народ-то тоже надо воспитывать, культура должна воспитывать человека. И я считаю, что рейтинги [этих ток-шоу] специально накручивают. Не верю я в это", – сказала Распутина.

ВИДЕО
Ответ Распутиной о ток-шоу и Сталине можно послушать с 31-й минуты. Видео: Super / YouTube
Контекст:

Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был лидером Советского Союза. При Сталине была создана система лагерей, куда ссылались сотни тысяч политических заключенных. Диктатор организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар. 

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню "Играй, музыкант!", которая принесла ей всесоюзную популярность.

Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.

Теги: Россия, Иосиф Сталин, ток-шоу, шоу, Маша Распутина, певица
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