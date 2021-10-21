  Мила Кунис рассказала, что посоветовала сделать семилетней дочери со своими обидчиками

"В дошкольном учреждении моей дочери был маленький ребенок, который был не очень добрым и толкал мою дочь. Она вернулась и сказала: "Такой-то ребенок толкнул меня". И я инстинктивно сказала: "А ты его оттолкнула?" Моя дочь сказала: "Нет", – описала суть конфликта актриса.

По словам Кунис, она посоветовала дочери в следующий раз также толкнуть обидчика, но это сильно шокировало ее мужа.

Кунис призналась, что Катчер попросил дочь так не делать, но она настояла на своем, а теперь считает этот случай своей самой большой родительской неудачей.

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Видео: TheEllenShow / YouTube