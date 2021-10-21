  Мила Кунис рассказала, что посоветовала сделать семилетней дочери со своими обидчиками

"В дошкольном учреждении моей дочери был маленький ребенок, который был не очень добрым и толкал мою дочь. Она вернулась и сказала: "Такой-то ребенок толкнул меня". И я инстинктивно сказала: "А ты его оттолкнула?" Моя дочь сказала: "Нет", – описала суть конфликта актриса.
По словам Кунис, она посоветовала дочери в следующий раз также толкнуть обидчика, но это сильно шокировало ее мужа.
Кунис призналась, что Катчер попросил дочь так не делать, но она настояла на своем, а теперь считает этот случай своей самой большой родительской неудачей.
Мила Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Актриса известна по фильмам "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Черный лебедь".
Кунис и Катчер состоят в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Актеры зарегистрировала брак в 2015 году.