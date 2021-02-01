"Лапочка", "Сладкая". Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса

Подписчики российской теннисистки Анны Курниковой пришли в восторг от снимка их с испанским певцом Энрике Иглесиасом дочери Марии.

Курникова в январе 2020 года стала мамой в третий раз

Фото: annakournikova / Instagram