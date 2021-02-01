"Лапочка", "Сладкая". Курникова показала годовалую дочь от Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова 30 января разместила в Instagram фото своей младшей дочери Марии.
В подписи Курникова отметила, что девочке исполнился год.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Лапочка", – отметила z.k.a.85.
"Сладкая", – написала milenz76.
Курникова – мать троих детей. Их отцом является испанский певец Энрике Иглесиас. Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа на песню Escape.
Двойняшки Николас и Люси родились у них в 2017 году, в январе 2020 года на свет появидась Мария.