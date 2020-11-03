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03 ноября, 2020
 
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Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео

22-летняя дочь умершего американского певца Майкла Джексона, Пэрис Джексон, презентовала клип на трек Let Down. Видео разместили на ее YouTube-канале. Это дебютный клип певицы. Автором песни выступила сама певица, а также фронтмен группы Manchester Orchestra Энди Халл. В ролике Пэрис Джексон предстает в ретро-образе, находясь в загадочном доме и на кладбище среди могил. В финале ролика исполнительница истекает кровью. Песня Let Down войдет в дебютный альбом певицы Wilted, релиз которого состоится 13 ноября.

 
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Песня Let Down войдет в дебютный альбом Пэрис Джексон
Песня Let Down войдет в дебютный альбом Пэрис Джексон
Скриншот: Paris Jackson / YouTube

видео

Видео: Paris Jackson / YouTube
Теги: Майкл Джексон, видео, клип, Пэрис Джексон
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