Let Down. Дочь Майкла Джексона презентовала мистический кровавый клип. Видео
22-летняя дочь умершего американского певца Майкла Джексона, Пэрис Джексон, презентовала клип на трек Let Down. Видео разместили на ее YouTube-канале. Это дебютный клип певицы. Автором песни выступила сама певица, а также фронтмен группы Manchester Orchestra Энди Халл. В ролике Пэрис Джексон предстает в ретро-образе, находясь в загадочном доме и на кладбище среди могил. В финале ролика исполнительница истекает кровью. Песня Let Down войдет в дебютный альбом певицы Wilted, релиз которого состоится 13 ноября.
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