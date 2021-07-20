"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса

"Левитирю, как могу", – подписал видео 42-летний музыкант.
За сутки ролик Бабкина посмотрели почти 19 тыс. раз.
"Летающий йог! Огонь", – написала iraschira.
"Сергей, а сможете также, но уже с гитарой?" – поинтересовался bragnik_alex.
"Батутная левитация", – прокомментировал видео aleksey_bessmertniy, подразумевая, что Бабкин просто скачем на батуте, который периодически попадает в кадр.
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Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Является тренером вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".