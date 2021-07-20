"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса

Бабкин попытался, как древние йоги, преодолеть гравитацию. Правда, ему это удалось только с помощью батута Фото: babkin_official / Instagram

"Левитирю, как могу", – подписал видео 42-летний музыкант.

За сутки ролик Бабкина посмотрели почти 19 тыс. раз.

"Летающий йог! Огонь", – написала iraschira.

"Сергей, а сможете также, но уже с гитарой?" – поинтересовался bragnik_alex.

"Батутная левитация", – прокомментировал видео aleksey_bessmertniy, подразумевая, что Бабкин просто скачем на батуте, который периодически попадает в кадр.

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