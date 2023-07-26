49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны

Харчишин: Я на самом деле не очень здоровый человек Фото: Valeriy Kharchyshyn / Facebook

"Я не должен об этом говорить, но у меня было ДТП и у меня нет определенных органов, я не очень здоровый человек. Я мог бы оформить этот статус давно. Но я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен статус, который меня унижает. На границе я с "белым билетом"… Но я был вынужден потом довести его до конца. Потому что я каждый раз ощущаю унижение, когда министр говорит, ехать или не ехать", – признался Харчишин.

Он отметил, что "белый билет" оформил, чтобы иметь возможность выезжать за границу для покупки гуманитарной помощи военным.