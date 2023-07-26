49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны

"Я не должен об этом говорить, но у меня было ДТП и у меня нет определенных органов, я не очень здоровый человек. Я мог бы оформить этот статус давно. Но я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен статус, который меня унижает. На границе я с "белым билетом"… Но я был вынужден потом довести его до конца. Потому что я каждый раз ощущаю унижение, когда министр говорит, ехать или не ехать", – признался Харчишин.
Он отметил, что "белый билет" оформил, чтобы иметь возможность выезжать за границу для покупки гуманитарной помощи военным.
Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на "Друга ріка".
В ноябре 2021 года Харчишин признался, что перенес сложную операцию по удалению органа из-за подозрений в онкозаболевании.