Лохан показала свое детское фото

Американская актриса Линдси Лохан по случаю дня рождения обнародовала снимок из личного архива.

Американская актриса и певица Линдси Лохан поделилась в Instagram черно-белым детским снимком.

"Это мой день рождения", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Its my birthday * Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 2 Июл 2020 в 4:10 PDT

Поклонники поздравили актрису. "С днем рождения, моя королева!" – написали они. И пожелали оставаться такой, как она есть.

Линдси Лохан родилась 2 июля 1986 года в Нью-Йорке (США). Она начала карьеру модели в возрасте трех лет, позже стала сниматься в кино и рекламных роликах. С 10 лет Лохан снималась в телесериалах, а в 11 лет сыграла главную роль в комедии "Ловушка для родителей". В ее фильмографии картины "Непристойная комедия", "Каньоны", "Мачете", "Временно беременна", "Лузеры", "Я знаю, кто убил меня", "Крутая Джорджия", "Поцелуй на удачу", "Сумасшедшие гонки", "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница".