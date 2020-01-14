Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
14 января, 2020
 
Новости

Мать Лохан задержали по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения

Американская актриса и кинопродюсер Дина Лохан, мать актрисы Линдси Лохан, по заявлению истца, покинула место ДТП.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дина Лохан не признала вину
Дина Лохан не признала вину
Фото: Dina Lohan / Facebook

Полиция американского штата Нью-Йорк задержала актрису и кинопродюсера Дину Лохан, мать актрисы Линдси Лохан. Об этом сообщает CNN.

Автомобиль, за рулем которого находилась Дина Лохан, столкнулся с другой машиной. По словам адвоката Лохан, Марка Джей Хеллера, автомобили лишь соприкоснулись, ущерб не был причинен. Дина Лохан вернулась домой, но мужчина, управлявший другим авто, стал преследовать ее.

К дому Дины Лохан прибыли пять полицейских экипажей и арестовали ее. Актрисе предъявили обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Усугубило положение и то, что она покинула место ДТП и не имела водительских прав.

Автомобиль, которым управляла актриса, не был зарегистрирован.

Обвиняемая не признала вину.

Дина Лохан родилась 15 сентября 1962 года в Нью-Йорке. Была замужем за биржевым маклером Майклом Лоханом с 1985-го по 2007 год. В браке с ним родила двух дочерей и двух сыновей: Линдси (1986), Майкла (1987), Алиана (1993), Дакоту Коди (1996).

Теги: ДТП, автомобили, арест, Линдси Лохан, Дина Лохан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет
Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте "Укрпошті" действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет
Елена ПОСКАННАЯ
  Задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой. Главное
  Задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS