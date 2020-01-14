Мать Лохан задержали по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения

Американская актриса и кинопродюсер Дина Лохан, мать актрисы Линдси Лохан, по заявлению истца, покинула место ДТП.

Полиция американского штата Нью-Йорк задержала актрису и кинопродюсера Дину Лохан, мать актрисы Линдси Лохан. Об этом сообщает CNN.

Автомобиль, за рулем которого находилась Дина Лохан, столкнулся с другой машиной. По словам адвоката Лохан, Марка Джей Хеллера, автомобили лишь соприкоснулись, ущерб не был причинен. Дина Лохан вернулась домой, но мужчина, управлявший другим авто, стал преследовать ее.

К дому Дины Лохан прибыли пять полицейских экипажей и арестовали ее. Актрисе предъявили обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Усугубило положение и то, что она покинула место ДТП и не имела водительских прав.

Автомобиль, которым управляла актриса, не был зарегистрирован.

Обвиняемая не признала вину.

Дина Лохан родилась 15 сентября 1962 года в Нью-Йорке. Была замужем за биржевым маклером Майклом Лоханом с 1985-го по 2007 год. В браке с ним родила двух дочерей и двух сыновей: Линдси (1986), Майкла (1987), Алиана (1993), Дакоту Коди (1996).