Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
14 февраля, 2020
 
Новости

Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.

Украинская певица NK на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Lollipop, записанный совместно с испанским певцом Хуаном Маганом. "Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра Electro Latino и сотрудничал с такими артистами, как Нелли Фуртадо, Боб Синклер, Inna, Don Omar, Paulina Rubio", – написала она в Instagram. NK отметила, что песня и видео посвящаются всем влюбленным. "Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история влюбленных сердец, которые разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть", – добавила певица.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
NK: Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить
NK: Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить
Скриншот: NKofficial / YouTube

видео

Видео: NKofficial / YouTube
Теги: видео, клип, певица, певица NK, трек, Хуан Маган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS