Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
Украинская певица NK на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Lollipop, записанный совместно с испанским певцом Хуаном Маганом. "Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра Electro Latino и сотрудничал с такими артистами, как Нелли Фуртадо, Боб Синклер, Inna, Don Omar, Paulina Rubio", – написала она в Instagram. NK отметила, что песня и видео посвящаются всем влюбленным. "Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история влюбленных сердец, которые разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть", – добавила певица.
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