Лоу был замечен на пробежке в Лондоне

47-летний британский актер Джуд Лоу был замечен во время беговой тренировки в Лондоне.

Лоу вскоре станет отцом в шестой раз Фото: ЕРА (архив 2018 года)

47-летний британский актер Джуд Лоу, который вскоре станет отцом в шестой раз, 16 августа совершил пробежку по улицам Лондона. Фотографии актера обнародовал таблоид Daily Mail.

На снимках Лоу запечатлен в майке и шортах черного цвета. Во время пробежки актер слушал музыку с помощью наушников.

В мае 2020 года Daily Mail обнародовал фотографии Лоу, который прогуливался в северной части Лондона в компании беременной супруги Филиппы Коэн, на которой женился в мае 2019 года.

В настоящее время Лоу является отцом пятерых детей. Дочь и двоих сыновей ему родила первая супруга, актриса Сэйди Фрост, с которой актер прожил в браке шесть лет. Пара рассталась в 2003 году.

В 2009 году новозеландская модель Саманта Берк родила актеру дочь Софию, а в 2015-м Лоу стал отцом в пятый раз – певица Кэтрин Хардинг родила от него дочь Аду.