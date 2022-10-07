"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная

Инцидент произошел во время рабочей поедки королевской пары в Северную Ирландию Фото: depositphotos.com

Сотни людей встречали Уильяма и Кейт, выстроившись вдоль шоссе. Герцог и герцогиня вышли из машины, чтобы поприветствовать местных жителей. Уильям и Кейт обменивались рукопожатиями, когда неожиданно одна из женщин обратилась к Кетрин.

"Приятно встретиться с вами, но было бы лучше, чтобы вы оставались в вашей стране", – приводит слова незнакомки издание.

Кейт сохранила выдержку, не перестала улыбаться и пожала женщине руку. За то, как она справилась с ситуацией, ее очень хвалят пользователи соцсетей, отмечает Dailymail.

Видео с самыми приятными моментами своей поездки в Северную Ирландию герцог и герцогиня выложили на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)