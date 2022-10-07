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07 октября, 2022
 
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"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная

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Инцидент произошел во время рабочей поедки королевской пары в Северную Ирландию
Инцидент произошел во время рабочей поедки королевской пары в Северную Ирландию
Фото: depositphotos.com

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон сейчас пребывают с рабочей поездкой в Северной Ирландии. Там, в городке неподалеку от Белфаста, и произошел неприятный инцидент: принцессе Кетрин нахамила местная жительница, сообщает Dailymail.

Сотни людей встречали Уильяма и Кейт, выстроившись вдоль шоссе. Герцог и герцогиня вышли из машины, чтобы поприветствовать местных жителей. Уильям и Кейт обменивались рукопожатиями, когда неожиданно одна из женщин обратилась к Кетрин.

"Приятно встретиться с вами, но было бы лучше, чтобы вы оставались в вашей стране", – приводит слова незнакомки издание.

Кейт сохранила выдержку, не перестала улыбаться и пожала женщине руку. За то, как она справилась с ситуацией, ее очень хвалят пользователи соцсетей, отмечает Dailymail.

Видео с самыми приятными моментами своей поездки в Северную Ирландию герцог и герцогиня выложили на своей странице в Instagram.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.

Теги: Великобритания, принц Уильям, Белфаст, Кейт Миддлтон, Северная Ирландия
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