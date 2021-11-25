Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Лучше бы взяла бутылку с вином". Кейт Хадсон рассмешила поклонников предметом, которым раскатывала тесто

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В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов
В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов
Фото: katehudson / Instagram

42-летняя американская актриса Кейт Хадсон 25 ноября разместила в Instagram видео, на котором показала, как раскатывает тесто тыквой.

"Основные инструменты", – подписала она публикацию.

На видео можно рассмотреть, как актриса пытается раскатать тесто, но у нее ничего не получается.

В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов и подсказали, чем можно заменить тыкву, чтобы исправить ситуацию.

"Лучше бы взяла бутылку с вином", – посоветовала yeghiazarian95.

"Просмотр этого процесса заставляет меня бежать в пекарню", – написал auraprel.

"Кэти, Кэти, ты сейчас серьезно? Кто-нибудь даст этой бедной девушке скалку?" – спросила indigo8blue.

Контекст:

Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись.

Актриса дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах "Пустынная тоска" и "Река Рикошет". Известность Хадсон принесла роль в фильме "Почти знаменит" (2000).

В сентябре 2021 года она приняла предложение руки и сердца от музыканта Дэнни Фудзикавы, которому в 2018 году родила дочь Рани.

Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Теги: Кейт Хадсон, актриса
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