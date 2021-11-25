"Лучше бы взяла бутылку с вином". Кейт Хадсон рассмешила поклонников предметом, которым раскатывала тесто

В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов Фото: katehudson / Instagram

"Основные инструменты", – подписала она публикацию.

На видео можно рассмотреть, как актриса пытается раскатать тесто, но у нее ничего не получается.

В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов и подсказали, чем можно заменить тыкву, чтобы исправить ситуацию.

"Лучше бы взяла бутылку с вином", – посоветовала yeghiazarian95.

"Просмотр этого процесса заставляет меня бежать в пекарню", – написал auraprel.

"Кэти, Кэти, ты сейчас серьезно? Кто-нибудь даст этой бедной девушке скалку?" – спросила indigo8blue.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Hudson (@katehudson)