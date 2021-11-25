"Лучше бы взяла бутылку с вином". Кейт Хадсон рассмешила поклонников предметом, которым раскатывала тесто

"Основные инструменты", – подписала она публикацию.
На видео можно рассмотреть, как актриса пытается раскатать тесто, но у нее ничего не получается.
В комментариях подписчики оставили много смеющихся смайликов и подсказали, чем можно заменить тыкву, чтобы исправить ситуацию.
"Лучше бы взяла бутылку с вином", – посоветовала yeghiazarian95.
"Просмотр этого процесса заставляет меня бежать в пекарню", – написал auraprel.
"Кэти, Кэти, ты сейчас серьезно? Кто-нибудь даст этой бедной девушке скалку?" – спросила indigo8blue.
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Хадсон – дочь голливудской актрисы Голди Хоун и певца Билла Хадсона. Через полтора года после ее рождения родители разошлись.
Актриса дебютировала в кино в 1998 году, сыграв эпизодические роли в фильмах "Пустынная тоска" и "Река Рикошет". Известность Хадсон принесла роль в фильме "Почти знаменит" (2000).
В сентябре 2021 года она приняла предложение руки и сердца от музыканта Дэнни Фудзикавы, которому в 2018 году родила дочь Рани.
Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.