"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито

Американские актеры Майкл Дуглас и Дэнни Де Вито вместе снялись в четырех картинах.

Американский актер Майкл Дуглас 17 ноября в Facebook разместил архивный снимок, на котором запечатлен в компании американского коллеги Дэнни Де Вито. Дуглас посвятил публикацию его дню рождения – 17 ноября Де Вито исполняется 76 лет.

"С днем рождения, мой лучший друг и бывший сосед по комнате", – подписал он снимок.

Де Вито родился в 1944 году в США в семье выходцев из Италии. Его дебют в кино состоялся в 1975 году – в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" он сыграл роль пациента психиатрической клиники.

Вместе с Дугласом Де Вито снялся в четырех фильмах – "Война супругов Роуз" (1989), "Роман с камнем" (1984), "Жемчужина Нила" (1985) и "Одинокий человек" (2010).