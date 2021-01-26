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26 января, 2021
 
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"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца

Дочь экс-нардепа Михаила Добкина Алла Добкина поздравила в сети отца с 51-летием.

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Дочь Добкина в 2018 году родила сына Марка
Дочь Добкина в 2018 году родила сына Марка
Фото: alladobkina007 / Instagram

Дочь бывшего народного депутата от Оппозиционного блока и экс-мэра Харькова Михаила Добкина Алла Добкина 26 января разместила в сети подборку семейных снимков, на которых запечатлен ее отец.

Она посвятила публикацию его дню рождения – 26 января политику исполнился 51 год. На первых двух снимках отец и дочь Добкины запечатлены в объятиях друг друга, а на третьем фото политик позирует с двухлетним внуком Марком на руках.

"Самый лучший папа, самый лучший дедушка, самый лучший друг, самый лучший человек! Любим безумно!" – подписала она публикацию.

Алла Добкина – дочь политика от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единокровные сестры Ева (2007) и Полина (2010).

В браке с бизнесменом Олегом Гуревичем Алла Добкина осенью 2018 года родила сына Марка.

Теги: Михаил Добкин, семья, Алла Добкина
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