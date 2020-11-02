Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2020
 
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"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге

Переболевший COVID-19 российский актер Гоша Куценко растрогал бывшую жену актрису Марию Порошину роликом, записанным во время пробежки.

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В отношениях с Порошиной у Куценко родилась дочь Полина
В отношениях с Порошиной у Куценко родилась дочь Полина
Фото: goshakutsenko / Instagram

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 1 ноября в Instagram разместил видеообращение, адресованное своей бывшей гражданской жене, российской актрисе Марии Порошиной.

Куценко, который в конце октября был госпитализирован с COVID-19, записал ролик во время пробежки в парке, посвятив его дню рождения экс-жены.

"Дорогая моя Машуля, желаю тебе здоровья – тебе и твоей многочисленной армии детишек. И в первую очередь нашей доченьке Полиночке. Ты наша звезда, люблю тебя, как и прежде. Живу нашими воспоминаниями, прости меня за все. Надеюсь, мы с тобой встретим старость, вспоминая наши приключения", – заявил он. 

"Так растрогал меня – плачу и улыбаюсь", – отреагировала на обращение Порошина.

Гоша Куценко родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву, а в 1990 году поступил в Школу-студию МХАТ.

Порошина – первая гражданская жена актера. В 1996 году у них родилась дочь Полина.

Сейчас актер женат на фотомодели Ирине Скриниченко. Она родила Куценко двух дочерей – Евгению (2014) и Светлану (2017).

После расставания с Куценко Порошина вышла замуж за актера Илью Древнова. В этом браке у нее родилось трое детей. Пара рассталась в 2018 году. 

В 2019 году Порошина в пятый раз стала мамой. 

Теги: Гоша Куценко, Мария Порошина, семья
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