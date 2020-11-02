"Люблю тебя, как и прежде. Прости за все". Переболевший COVID-19 Куценко записал обращение к экс-супруге

Российский актер украинского происхождения Гоша Куценко 1 ноября в Instagram разместил видеообращение, адресованное своей бывшей гражданской жене, российской актрисе Марии Порошиной.
Куценко, который в конце октября был госпитализирован с COVID-19, записал ролик во время пробежки в парке, посвятив его дню рождения экс-жены.
"Дорогая моя Машуля, желаю тебе здоровья – тебе и твоей многочисленной армии детишек. И в первую очередь нашей доченьке Полиночке. Ты наша звезда, люблю тебя, как и прежде. Живу нашими воспоминаниями, прости меня за все. Надеюсь, мы с тобой встретим старость, вспоминая наши приключения", – заявил он.
"Так растрогал меня – плачу и улыбаюсь", – отреагировала на обращение Порошина.
Гоша Куценко родился в 1967 году в Запорожье. В 1988 году он переехал в Москву, а в 1990 году поступил в Школу-студию МХАТ.
Порошина – первая гражданская жена актера. В 1996 году у них родилась дочь Полина.
Сейчас актер женат на фотомодели Ирине Скриниченко. Она родила Куценко двух дочерей – Евгению (2014) и Светлану (2017).
После расставания с Куценко Порошина вышла замуж за актера Илью Древнова. В этом браке у нее родилось трое детей. Пара рассталась в 2018 году.
В 2019 году Порошина в пятый раз стала мамой.