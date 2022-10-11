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11 октября, 2022
 
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"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женаты уже шесть месяцев
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женаты уже шесть месяцев
Фото: brooklynpeltzbeckham / Instagram

23-летний фотограф, ведущий кулинарного шоу и старший сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин в своем Instagram признался в вечной любви к жене – 27-летней актрисе Николе Пельтц.

Сделал он это в честь первых шести месяцев их совместной жизни в браке.

"Шесть месяцев с моим лучшим другом. Я не выбрал бы никого другого, чтобы прожить жизнь. Люблю тебя навсегда", – написал он.

"Я так сильно люблю тебя, малыш!" – ответила Никола мужу в комментариях.

Контекст:

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц впервые встретились в 2019 году.  

9 апреля 2022 года пара поженилась в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич, Флорида. Присутствовала вся знаменитая семья Бруклина — родители Виктория Бекхэм , Дэвид Бекхэм , братья и сестры Ромео, 20 лет, Круз, 17 лет, и Харпер, 11 лет. Также присутствовали Брэд Пельтц и актер Уилл Пельтц.

Теги: шоу-бизнес, свадьба, любовь, Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц
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