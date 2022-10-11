"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака

Сделал он это в честь первых шести месяцев их совместной жизни в браке.
"Шесть месяцев с моим лучшим другом. Я не выбрал бы никого другого, чтобы прожить жизнь. Люблю тебя навсегда", – написал он.
"Я так сильно люблю тебя, малыш!" – ответила Никола мужу в комментариях.
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц впервые встретились в 2019 году.
9 апреля 2022 года пара поженилась в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич, Флорида. Присутствовала вся знаменитая семья Бруклина — родители Виктория Бекхэм , Дэвид Бекхэм , братья и сестры Ромео, 20 лет, Круз, 17 лет, и Харпер, 11 лет. Также присутствовали Брэд Пельтц и актер Уилл Пельтц.