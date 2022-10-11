"Люблю тебя навсегда". Старший сын Бекхэмов с женой отпраздновали полгода брака

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женаты уже шесть месяцев Фото: brooklynpeltzbeckham / Instagram

Сделал он это в честь первых шести месяцев их совместной жизни в браке.

"Шесть месяцев с моим лучшим другом. Я не выбрал бы никого другого, чтобы прожить жизнь. Люблю тебя навсегда", – написал он.

"Я так сильно люблю тебя, малыш!" – ответила Никола мужу в комментариях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @brooklynpeltzbeckham