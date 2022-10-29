Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2022
 
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Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь

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Мадонна ничего не скрывает от поклонников
Мадонна ничего не скрывает от поклонников
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна в преддверии Хэллоуина сделала фото топлес и выложила его в свой Instagram. Таким необычным образом звезда поздравила поклонников с праздником.

К Хэллоуину, который наступит только в понедельник, американские звезды готовятся заранее, показывая свои костюмы. В этом году у Мадонны откровенный костюм. Певица выложила фото, на котором позирует только в обтягивающих шортах, обнаженную грудь она прикрыла двумя смайликами.

Фото: madonna / Instagram
Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Она – семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: США, Мадонна, шоу-бизнес, эротика
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