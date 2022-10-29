Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь

К Хэллоуину, который наступит только в понедельник, американские звезды готовятся заранее, показывая свои костюмы. В этом году у Мадонны откровенный костюм. Певица выложила фото, на котором позирует только в обтягивающих шортах, обнаженную грудь она прикрыла двумя смайликами.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Она – семикратная обладательница премии "Грэмми".