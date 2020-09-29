Magic. Миноуг выпустила клип в стиле 1980-х годов. Видео
Австралийская певица Кайли Миноуг на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Magic. В ролике она появляется на сцене клуба в нескольких образах: в длинном платье с капюшоном и в блестящем, золотом, а также в платье на тонких бретелях. Миноуг исполняет песню в окружении танцовщиков. Клип снят в стиле ретро, в духе 1980-х годов, с использованием дискотечной подсветки. В одном из эпизодов Миноуг появляется с импровизированным нимбом над головой. Трек войдет в альбом Миноуг Disco, релиз которого запланирован на 6 ноября 2020 года.
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