Smile. Кэти Перри выпустила клип о домашней рутине. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала новое видео на трек Smile. Это анимационный клип, в котором показано, как влияет на человека домашняя рутина. Лицо главной героини остается за кадром. Показаны руки с накрашенными ногтями, которые держат зубную щетку, готовят завтрак, моют посуду, поправляют одеяло на кровати. Так повторяется изо дня в день. В финале тарелка в порыве ярости летит на пол и разбивается. Ролик вышел 26 августа, за день до того, как Перри стала мамой. Ранее Перри выпустила ролик на трек Smile, в котором снялась сама.
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