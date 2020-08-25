Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев

Американская певица Кэти Перри в шутку призвала киносценаристов и создателей шоу пересмотреть традиционные сроки вынашивания ребенка, так как сама артистка находится на десятом месяце беременности.

Американская певица Кэти Перри, сообщившая о беременности в начале марта, призналась 21 августа на своей странице в Twitter, что вынашивает ребенка уже 10-й месяц.

Певица опубликовала шуточную петицию, в которой обратилась к создателям фильмов и шоу с просьбой пересмотреть продолжительность беременности.

"Сейчас уже 10, а не девять месяцев", – написала Перри.

"Поздравляю, вы первая женщина в истории, которая вынашивает ребенка больше девяти месяцев", – отреагировали на публикацию поклонники певицы.

"Кэти Перри претендует на рекорд Книги Гиннесса, вынашивая ребенка 10 месяцев", – шутят в комментариях подписчики.

petition: to have all movies/tv shows etc update the fact that it’s 10+ months instead of 9 months pregnant — KATY PERRY (@katyperry) August 21, 2020

Кэти Перри рассказала о своей беременности 5 марта во время премьеры клипа Never Worn White, радуясь тому, что ей больше не надо скрывать живот.

В апреле Перри завила, что у нее родится дочь.

Для певицы это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым она помолвлена, – второй. У актера есть 9-летний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

В первой декаде августа Блум в интервью YouTube-каналу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon заявил, что не может дождаться, когда Перри вернется из роддома домой с новорожденной дочерью.