Smile. Беременная Кэти Перри в костюме клоуна станцевала под стулом в компании вставных челюстей и зубных щеток
Беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Smile, которая станет заглавной песней ее будущего альбома с одноименным названием. "Не хмурьтесь, потому что видео переполнено улыбками", – анонсировала певица видео. В ролике Перри появляется в костюме клоуна-лилипута, исполняя танец под стульями среди вставных челюстей и зубных щеток. На своей странице в Instagram певица рассказала, что написала трек в один из самых сложных периодов своей жизни.
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